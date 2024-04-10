Стало известно о подготовке Израиля к ударам по Ирану

The Sun: Израиль нанесет удары по ядерным объектам Ирана в случае атаки

Израиль нанесет удары по ядерным объектам Ирана в случае решения страны отомстить за разрушение иранского консульства, в результате которого были ликвидированы генералы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает The Sun со ссылкой на представителя западных служб.

«Израиль ответит на любые атаки прямым ударом по ядерным объектам Ирана», — рассказали изданию на условиях анонимности.

Издание Elaph News также сообщило о тайной подготовке Израиля к ударам по Ирану. «В последние дни Израиль проводит секретную подготовку военно-воздушных сил с использованием истребителей различных типов (...) для нанесения ударов по чувствительным объектам в Иране, которые могут принадлежать к иранскому ядерному проекту», — пишет издание со ссылкой на западных чиновников.

1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате было разрушено здание иранского консульства и ликвидированы командующие подразделением КСИР генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Президент Ирана Эбрахим Раиси после произошедшего пообещал неминуемый ответ на удар Израиля.