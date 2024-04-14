Подсчитано число выпущенных по Израилю дронов

ABC News: по Израилю будет запущено 400-500 БПЛА и ракет из Ирана и других стран

По подсчетам американских чиновников, при ударе по Израилю будет задействовано от 400 до 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет. Такое число назвал ABC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что беспилотники запущены преимущественно с территории Ирана. Также дроны выпущены из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.

Ранее сообщалось, что истребители Военно-воздушных сил США подняли в воздух над Ираком и Иорданией для борьбы с иранскими беспилотниками. Их целью является возможный перехват дронов, запущенных Ираном по Израилю.