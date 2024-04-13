Иран подтвердил запуск БПЛА и ракет по Израилю

IRNA: Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Израиля и предупредил о ракетной атаке. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Кроме того, телеканал Al Arabiya утверждает, что Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля.

Ранее о запуске дронов сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По предварительным оценкам, дроны достигнут израильской территории через 7-9 часов.

Системы обороны и нападения израильских Военно-воздушных сил (ВВС) приведены в готовность, в небо подняты десятки самолетов.