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23:50, 13 апреля 2024Мир

Иран подтвердил запуск БПЛА и ракет по Израилю

IRNA: Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Израиля и предупредил о ракетной атаке. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Кроме того, телеканал Al Arabiya утверждает, что Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля.

Ранее о запуске дронов сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По предварительным оценкам, дроны достигнут израильской территории через 7-9 часов.

Системы обороны и нападения израильских Военно-воздушных сил (ВВС) приведены в готовность, в небо подняты десятки самолетов.

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      Ксения Назарова
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