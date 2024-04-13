Израиль привел боевую авиацию в готовность и поднял в небо десятки самолетов

ЦАХАЛ: ВВС Израиля приведены в готовность

Системы обороны и нападения израильских Военно-воздушных сил (ВВС) приведены в готовность, в небо подняты десятки самолетов. Об этом заявил официальный представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает РИА Новости.

Он добавил, что командование проводит оценку ситуации совместно со стратегическими партнерами Израиля. В первую очередь координация ведется с США.

Ранее США предупредили, что Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля. На фоне возможного нападения израильские власти решили отменить все занятия в учебных заведениях страны.

