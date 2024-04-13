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21:35, 13 апреля 2024Мир

В Израиле отменят все занятия в учебных заведениях

ЦАХАЛ: в Израиле в ближайшие дни будут отменены занятия в учебных заведениях

Фото: Feliphe Schiarolli / Unsplash

В Израиле отменят все занятия в учебных заведениях страны на ближайшие несколько дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что такое решение связано с внесением изменений в инструкции Управления тыла страны. «В рамках изменений было решено запретить образовательную деятельность на территории Израиля», — рассказали в пресс-службе.

Ранее США предупредили о возможном нападении Ирана на Израиль. Американская сторона полагает, что атака на еврейское государство может произойти утром 14 апреля.

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      Марина Совина
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