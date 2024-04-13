Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 13 апреля 2024Мир

В США предупредили о возможной атаке Ирана на Израиль

Al Jazeera: США заявили о возможной атаке Ирана на Израиль 14 апреля

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Соединенные Штаты предупредили, что Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника, передает РИА Новости.

«Есть большая вероятность, что Иран атакует Израиль в первые часы воскресенья», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден выступил с предостережением к Тегерану из-за его планов нанести удар по Израилю в ответ на его недавний удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. Президент США пообещал, что в случае эскалации конфликта Вашингтон будет всячески поддерживать Израиль.

До этого источник в Пентагоне сообщил, что США перебрасывают войска на Ближний Восток на фоне возможной атаки Ирана на Израиль. Он прокомментировал последствия удара Израиля по Дамаску, жертвой которого стал иранский генерал. По его словам, в ведомстве опасаются масштабной атаки Ирана на Израиль.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Владимирский губернатор назвал мотив поджигателя здания правительства

      В Британии заявили о панике Запада из-за Российской армии

      В Херсонской области сообщили о жертвах при обстреле ВСУ Алешек

      Израиль отправил дополнительные силы в Палестину из-за столкновений

      Футбольный тренер рассказал об отношении к россиянам в Индии

      Названо число пострадавших при обстреле Луганска ВСУ

      В США высмеяли главу Пентагона после слов об Украине

      Против поджигателя из Владимирской области возбудили дело

      В Израиле высказались о «планируемом нападении» Ирана

      В четырех селах Курганской области начали эвакуацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше