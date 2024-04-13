В ЦАХАЛ подтвердили запуск иранских беспилотников в сторону Израиля

ЦАХАЛ: Иран запустил беспилотники в сторону Израиля

ЦАХАЛ в своем Telegram-канале подтвердил запуск иранских беспилотников в сторону Израиля.

«ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности и постоянно следит за оперативной обстановкой», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что Иран запустил в сторону Израиля десятки ударных беспилотников. Ожидается, что дроны достигнут израильской территории через несколько часов.

На этом фоне Израиль в ночь на 14 апреля закроет воздушное пространство над страной. Аэропорт Бен-Гурион, расположенный в Тель-Авиве, будет закрыт на три часа.

О закрытии воздушного пространства сообщили и в Ираке, добавляет ТАСС.