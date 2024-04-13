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23:12, 13 апреля 2024Мир

Израиль временно закроет воздушное пространство страны

Израиль закроет аэропорт Бен-Гурион на три часа ночью 14 апреля

Фото: IMAGO / Achille Abboud / Global Look Press

Израиль закрывает воздушное пространство страны с 01:00 14 апреля на фоне ожидаемой атаки Ирана. Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ, передает ТАСС.

Аэропорт Бен-Гурион, расположенный в Тель-Авиве, будет закрыт на три часа.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) территорию Израиля. На фоне этого в Израиле временно закрыто воздушное пространство. Кроме того, системы обороны и нападения израильских Военно-воздушных сил (ВВС) приведены в готовность, в небо подняты десятки самолетов.

13 апреля США предупредили о возможной атаке Ирана на Израиль. Уточнялось, что это может произойти утром 14 апреля.

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      Марина Совина
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