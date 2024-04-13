Иран атаковал Израиль

KAN: Иран нанес удар беспилотником по территории Израиля

Иран атаковал беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) территорию Израиля. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan, передает ТАСС.

По словам корреспондента портала Axios Барака Равида, еврейское государство атаковали десятки дронов-камикадзе.

Ранее США предупредили, что Иран может нанести удар по Израилю утром 14 апреля.

Позднее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что системы обороны и нападения Военно-воздушных сил (ВВС) страны были приведены в боевую готовность. По словам официального представителя Даниэля Хагари, в небо подняты десятки самолетов.