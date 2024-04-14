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01:34, 14 апреля 2024Мир

«Хезболла» атаковала ПВО Израиля

«Хезболла» атаковала ПВО Израиля на Голанских высотах

Фото: Baz Ratner / Reuters

Ливанское движение «Хезболла» запустило десятки ракет по позициям и штабу противовоздушной обороны (ПВО) Израиля на «оккупированных» Голанских высотах. Об этом говорится в заявлении движения передает РИА Новости.

Уточняется, что удары были нанесены утром 14 апреля десятками ракет «Катюша». Как пояснило движение, эта мера была принята «в ответ на удары враждебного Израиля».

Вечером 13 апреля Израиль нанес удары по объектам ливанского движения «Хезболла» в ответ на атаку со стороны Ирана.

Ранее стало известно, что Иран выпустил беспилотники и несколько десятков баллистических ракет в сторону Израиля. По подсчетам американских чиновников, при ударе по Израилю будет задействовано от 400 до 500 беспилотников. Дроны в сторону страны были выпущены из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.

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      Марина Совина
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