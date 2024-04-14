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01:23, 14 апреля 2024Мир

Байден встретился с командой по нацбезопасности на фоне атаки на Израиль

CNN: Байден встретился с командой по нацбезопасности на фоне атаки на Израиль
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash / Reuters

Президент США Джо Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности на фоне начала атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его информации, совещание проходит в ситуационной комнате Белого дома. Глава государства прервал выходные и вернуться из штата Дэлавэр в Белый дом ради обсуждения событий на Ближнем Востоке.

Ранее президент Джо Байден выступил с предостережением к Тегерану из-за его планов нанести удар по Израилю в ответ на его недавний удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. Президент США пообещал, что в случае эскалации конфликта Вашингтон будет всячески поддерживать Израиль.

Иран атаковал Израиль беспилотниками вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов. Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

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      Марина Совина
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