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00:25, 14 апреля 2024Мир

Беспилотники по Израилю запустили несколько стран

KAN: беспилотники по Израилю запустил не только Иран, но и другие государства

Фото: Wana News Agency / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в сторону Израиля запустил не только Иран, но и другие государства региона. Об этом сообщает радиостанция Kan. Согласно имеющейся информации, вечером 13 апреля в направлении Израиля свои БПЛА запустил Йемен.

Ранее истребители Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки подняли в воздух над Ираком и Иорданией для борьбы с иранскими беспилотниками. Их целью является возможный перехват дронов, запущенных Ираном по Израилю.

Тем временем издание Politico сообщило, что Иран мог нанести ракетный удар по Израилю. Израильские чиновники рассказали, что кроме дронов «возможно, были применены ракеты».

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      Маргарита Пименова
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