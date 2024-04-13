Стало известно о возможном ракетном ударе Ирана по Израилю

Иран мог выпустить по территории Израиля ракеты вместе с беспилотниками

Иран мог нанести ракетный удар по Израилю, сообщает издание Politico со ссылкой на израильских и американских чиновников.

«В субботнем ударе участвовали десятки дронов, а также, возможно, были применены ракеты», — говорится в сообщении.

Ранее газета The Jerusalem Post заявила, что Иран выпустил в сторону Израиля десятки ударных беспилотников. Ожидается, что они достигнут территории еврейского государства через несколько часов.

Позднее Иран подтвердил запуск дронов. Он также объявил о скором начале ракетной атаки по стране.