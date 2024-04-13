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20:11, 13 апреля 2024Мир

Байден прервет выходные из-за ситуации на Ближнем Востоке

Джо Байден решил прервать выходные ради обсуждения ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Президент США Джо Байден решил прервать выходные и вернуться из штата Дэлавэр в Белый дом ради обсуждения событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома.

Согласно расписанию, Байден должен был провести выходные в своей резиденции в штате Дэлавэр с пятницы по воскресенье, однако решил вернуться в Вашингтон ранее запланированного срока.

Причиной этого решения, по информации Белого дома, является желание президента США «проконсультироваться со своей командой по национальной безопасности о событиях на Ближнем Востоке». Уточняется, что незапланированное возвращение Байдена обусловлено возможной эскалацией конфликта Ирана и Израиля.

При этом американский телеканал CBS News со ссылкой на чиновников США передавал, что атака вооруженных сил Ирана по Израилю ожидалась в пятницу, 12 апреля, однако этого не произошло.

Ранее Байден выступил с предостережением к Тегерану из-за его планов нанести удар по Израилю в ответ на его недавний удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. Президент США пообещал, что в случае эскалации конфликта Вашингтон будет всячески поддерживать Израиль.

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      Наталья Обрядина
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