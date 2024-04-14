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03:38, 14 апреля 2024Мир

Иран пообещал обрушить ад на Израиль в случае ответа на атаку дронов

Иран пообещал усилить атаки, если Израиль решит принять ответные меры
СюжетИранские беспилотники:

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Иран готов обрушить ад на Израиль, если тот решит ответить на массированную атаку по своей территории. Об этом сообщает иранское новостное агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленных источников в Тегеране.

Отмечается, что если Израиль нанесет ответный удар, то Иран усилит налеты. Следующий ответ будет немедленным и более суровым, предупредили в Тегеране.

Ранее Израиль пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение со стороны Ирана. Тель-Авив предупредил, что ответная реакция будет решительной и ясной.

Иран атаковал территорию Израиля в ночь на 14 апреля. Для налета использовались ударные беспилотники и ракеты. Это стало ответом на ракетный удар израильской стороны по иранскому консульству в Дамаске.

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      Марина Совина
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