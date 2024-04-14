Иран пообещал обрушить ад на Израиль в случае ответа на атаку дронов
Иран пообещал усилить атаки, если Израиль решит принять ответные мерыСюжетИранские беспилотники:
Иран готов обрушить ад на Израиль, если тот решит ответить на массированную атаку по своей территории. Об этом сообщает иранское новостное агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленных источников в Тегеране.
Отмечается, что если Израиль нанесет ответный удар, то Иран усилит налеты. Следующий ответ будет немедленным и более суровым, предупредили в Тегеране.
Ранее Израиль пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение со стороны Ирана. Тель-Авив предупредил, что ответная реакция будет решительной и ясной.
Иран атаковал территорию Израиля в ночь на 14 апреля. Для налета использовались ударные беспилотники и ракеты. Это стало ответом на ракетный удар израильской стороны по иранскому консульству в Дамаске.