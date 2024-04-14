Иран пообещал обрушить ад на Израиль в случае ответа на атаку дронов

Иран пообещал усилить атаки, если Израиль решит принять ответные меры

Иран готов обрушить ад на Израиль, если тот решит ответить на массированную атаку по своей территории. Об этом сообщает иранское новостное агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленных источников в Тегеране.

Отмечается, что если Израиль нанесет ответный удар, то Иран усилит налеты. Следующий ответ будет немедленным и более суровым, предупредили в Тегеране.

Ранее Израиль пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение со стороны Ирана. Тель-Авив предупредил, что ответная реакция будет решительной и ясной.

Иран атаковал территорию Израиля в ночь на 14 апреля. Для налета использовались ударные беспилотники и ракеты. Это стало ответом на ракетный удар израильской стороны по иранскому консульству в Дамаске.