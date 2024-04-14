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05:56, 14 апреля 2024Мир

Израильские чиновники раскрыли число выпущенных Ираном ракет и беспилотников

NYT: Иран выпустил в сторону Израиля 185 БПЛА и 36 крылатых ракет

Фото: Ayal Margolin / Reuters

Чиновники раскрыли число выпущенных Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет в направлении Израиля. Как утверждают израильские высокопоставленные лица, Тегеран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Об этом сообщила газета The New York Times.

Они отметили, что БПЛА и ракеты преимущественно запускались с территории Ирана, хотя также фиксировались пуски из Йемена и Ирака.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что атака Ирана привела к незначительному ущербу для государства. По его словам, большая часть ракет и беспилотников была перехвачена противоракетным комплексом дальнего радиуса действия Arrow.

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      Маргарита Пименова
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