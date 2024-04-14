США отказались участвовать в операциях Израиля против Ирана

CNN: Байден заявил, что США не будут участвовать в операциях против Ирана

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонных переговоров, что Вашингтон не станет принимать участие в наступательных операциях Тель-Авива против Ирана. Об отказе Штатов сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Ранее Джо Байден заявил, что его шаги помогли Израилю отразить атаку со стороны Ирана. По словам политика, именно американцы помогли израильтянам отбиться от беспилотников и ракет из Ирана. Байден также уточнил, что ударов по американским военным объектам в регионе зафиксировано не было.

Глава США также отметил, что Израиль должен считать своей победой результаты ночной атаки Ирана на его территорию. По словам Байдена, израильская сторона отразила большую часть ударов.