Байден назвал сегодняшнюю ночь победой Израиля

Байден: Израиль должен считать сегодняшнюю ночь своей победой

Израиль должен считать своей победой результаты ночной атаки Ирана на его территорию, заявил президент США Джо Байден во время телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Его слова приводит телеканал CNN.

Глава государства отметил, что израильская сторона отразила большую часть ударов. По его словам, сегодняшняя ночь продемонстрировала превосходящий военный потенциал Израиля.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью ракет и беспилотников. В Тель-Авиве сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 99 процентов ракет и дронов, причем еще за пределами страны, однако иранская сторона утверждает, что цели атаки были уничтожены.