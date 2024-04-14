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05:44, 14 апреля 2024Мир

В США оценили масштаб удара иранских дронов по Израилю

Ущерб Израилю назвали относительно ограниченным с учетом масштабов атаки Ирана

Фото: Amir Cohen / Reuters

В США оценили последствия налета иранских дронов по Израилю. Об этом пишет The New York Times.

Два высокопоставленных американских чиновника рассказали изданию, что нанесенных ущерб можно оценивать как «относительно незначительный», учитывая масштаб атаки.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что атака Ирана привела к незначительному ущербу для Израиля. По его словам, большинство ракет и беспилотников были перехвачены противоракетным комплексом дальнего радиуса действия Arrow.

В ночь на 14 апреля Иран совершил воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и дронов по целям на израильской территории. Тегеран объяснил атаку самообороной.

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      Марина Совина
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