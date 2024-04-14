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16:08, 14 апреля 2024Мир

Стало известно исключающее новые удары по Израилю условие Ирана

РИА Новости: Иран заверил Турцию в отсутствии намерений вновь атаковать Израиль

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Иран заверил Турцию, что не собирается предпринимать новых атак на Израиль, если сам не подвергнется ударам. Об отсутствии намерений вновь атаковать Израиль стало известно РИА Новости из беседы с турецким дипломатическим источником.

Он рассказал, что 14 апреля состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Хакана Фидана с его иранским коллегой Амиром Абдоллахияном. По словам собеседника агентства, Фидан заявил, что Анкара не желает эскалации на Ближнем Востоке после ударов по Израилю, а также выступает против шагов, усиливающих напряженность.

В свою очередь, Абдоллахиян заверил, что операция возмездия завершена. «Иран не предпримет никаких новых действий, если не подвергнется новым атакам. По его словам, в случае новой атаки на Иран ответ Тегерана будет мощнее», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что Израиль ответит на нападение Ирана, но масштабы операции пока не определены. Как заявил неназванный израильский чиновник CNN, возможные ответные действия будут подробно обсуждаться на заседании военного кабинета 14 апреля.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. Пуски проходили также с территории Ирака, Ливана и Йемена. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что большинство ракет и беспилотников были перехвачены противоракетным комплексом дальнего радиуса действия Arrow. Кроме того, воздушные цели уничтожались истребителями.

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      Константин Лысяков
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