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15:11, 14 апреля 2024Мир

В Израиле обсудят ответные действия против Ирана

CNN: военный кабинет Израиля обсудит возможный ответ на нападение Ирана

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль ответит на нападение Ирана, но масштабы еще не определены. Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильского чиновника.

По словам неназванного источника, Израилю еще предстоит определиться, стоит ли провести масштабную операцию или предпринять более умеренные действия. Ожидается, что возможные варианты будут подробно обсуждаться на заседании военного кабинета в воскресенье.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Израиля нанесли удар по крупному производственному объекту ливанского движения «Хезболла» в ответ на атаку со стороны Ирана.

Иран в ночь на 14 апреля атаковал на Израиль с использованием ракет и дронов. Тегеран объяснил нападение самообороной. Позднее премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что стране удалось успешно отразить массированную атаку Ирана.

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