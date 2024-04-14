Израиль нанес удары по «Хезболле» в ответ на атаку Ирана

ЦАХАЛ нанес удар по объекту «Хезболлы» в Ливане в ответ на атаку Ирана

Вооруженные силы Израиля нанесли удар по крупному производственному объекту ливанского движения «Хезболла» в ответ на атаку со стороны Ирана. Об этом армия обороны страны (ЦАХАЛ) сообщила в социальной сети X.

В заявлении уточняется, что целью удара был «крупный объект "Хезболлы" по производству оружия». Другие детали произошедшего не раскрываются.

Иран в ночь на 14 апреля атаковал на Израиль с использованием ракет и дронов. Тегеран объяснил нападение самообороной. Позднее премьер-министр Израиля Нетаньяху , что стран успешно удалось «отбиться» от массированной атаки Ирана.