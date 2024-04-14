Премьер Израиля высказался об атаке Ирана

Нетаньяху заявил об отражении атаки Ирана и пообещал Израилю победу

Израиль успешно отразил массированную атаку Ирана. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы отбились. Вместе мы победим», — заявил политик.

Ранее президент США Джо Байден заявил Нетаньяху, что Израиль должен считать своей победой результаты ночной атаки Ирана на его территорию. Он отметил, что израильская сторона отразила большую часть ударов, продемонстрировав превосходство военного потенциала Израиля.

Иран в ночь на 14 апреля провел атаку на Израиль с помощью дронов и ракет. Тегеран объяснил нападение самообороной.