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14:20, 18 июля 2026Ценности

Раскрыта личность нового возлюбленного самой красивой женщины в мире

Новым спутником супермодели Беллы Хадид оказался проджект-менеджер Натан Лейси
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @thelacyranch

Раскрыта личность нового возлюбленного американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид. Материал публикует Daily Mail.

Спутником 29-летней знаменитости, которую ранее признавали самой красивой женщиной в мире, оказался проджект-менеджер из Колорадо Натан Лейси. Источник издания рассказал, что о серьезных отношениях у пары речи пока не идет.

«Она просто ищет компаньона, не стремится к свадьбе и не пытается придать этому больше значения, чем есть на самом деле», — подчеркнул инсайдер.

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Известно, что 38-летний Лейси родился в прославленной в местных краях своими консервативными и религиозными взглядами семье. Семья владеет строительной компанией, в которой с юных лет работает сам Лейси. Отмечается, что в узких кругах его прозвали сердцеедом.

В июне Белла Хадид пожаловалась на неизлечимую болезнь. Манекенщица призналась, что во время очередного обострения болезни Лайма спит большую часть дня, поскольку ей не помогают рекомендации врачей.

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