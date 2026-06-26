Самая красивая женщина в мире в слезах пожаловалась на неизлечимую болезнь

Супермодель Белла Хадид в слезах пожаловалась на обострение неизлечимой болезни Лайма

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид раскрыла новые детали борьбы с болезнью Лайма. Сторис опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость, которую ранее признавали самой красивой женщиной в мире, в слезах пожаловалась на очередное обострение неизлечимой болезни. Манекенщица призналась, что спит большую часть дня, поскольку ей не помогают рекомендации врачей.

«И да, я пила воду. И нет, я не гуляла, потому что я даже из кухни не выходила. Мне кажется, там не осталось ни одной работающей мозговой клетки, а мои последние две грызутся друг с другом. Я приняла душ и не упала в обморок. Для меня это сегодня было огромным достижением», — рассказала Хадид.

Хадид попала в больницу 18 сентября 2025 года из-за тяжелого обострения болезни Лайма, которую диагностировали у нее в 2012 году. Позже ее мать, звезда телевизионных шоу Иоланда Хадид, выложила снимки дочери из палаты. Однако фанаты заподозрили женщину во лжи о диагнозе наследницы, заметив на фото оборудование для гемодиализа.