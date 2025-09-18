Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:49, 18 сентября 2025Ценности

Белла Хадид опубликовала фото из больницы на фоне борьбы с тяжелой болезнью

Супермодель Хадид опубликовала фото из больницы на фоне борьбы с болезнью Лайма
Мария Винар

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид опубликовала фото из больницы на фоне борьбы с тяжелой болезнью Лайма. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах лежащей на кровати в кислородной маске у капельницы. Кроме того, знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлела себя на камеру с пакетом льда на лбу и катетером. «Мне жаль, что я опять пропала без вести. Я люблю вас, ребята», — подписала она пост.

30-летняя сестра Хадид Джиджи, в свою очередь, поддержала родственницу в комментариях. «Я люблю тебя! Надеюсь, ты скоро почувствуешь себя такой же сильной, как ты того заслуживаешь!» — написала модель.

В апреле 2023 года Белла Хадид рассказала, что ее здоровье ухудшилось из-за болезни Лайма, которую у нее диагностировали в 2012 году. Супермодель объяснила, что обострение произошло после стоматологической операции. В связи с этим на ее лице появились высыпания. Тогда Хадид пояснила, что ее тошнит от самой себя и ей трудно работать.

В мае этого года манекенщица призналась в интервью Vogue, что многие рутинные задачи, с которыми большинство людей справляются без труда, для нее часто становятся испытанием. В том числе, например, принятие душа.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все рухнуло». Спецпредставитель Путина заявил о начале «обезлюживания» Финляндии из-за разрыва связей с Россией

    Выстрелившие в российскую туристку в Турции мужчины на мотоцикле попали на видео

    Папа Римский исключил реформы в отношении женщин и однополых браков

    Опубликовано видео с огромным столбом дыма после сообщения об атаке ВСУ на регион России

    Жена российского чиновника ответила на сообщения о лечении солдат ВСУ в ее отеле в Европе

    «Роскосмос» запустит спутники «Спутникса»

    ВСУ ударили по нефтехимическому комплексу в отдаленном от границы регионе России

    Москвички высказались об идее «успеть выйти замуж до 30»

    Белла Хадид опубликовала фото из больницы на фоне борьбы с тяжелой болезнью

    Стало известно о последнем решении суда перед смертью бывшего мэра Вологды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости