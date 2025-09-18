Супермодель Хадид опубликовала фото из больницы на фоне борьбы с болезнью Лайма

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид опубликовала фото из больницы на фоне борьбы с тяжелой болезнью Лайма. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах лежащей на кровати в кислородной маске у капельницы. Кроме того, знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлела себя на камеру с пакетом льда на лбу и катетером. «Мне жаль, что я опять пропала без вести. Я люблю вас, ребята», — подписала она пост.

30-летняя сестра Хадид Джиджи, в свою очередь, поддержала родственницу в комментариях. «Я люблю тебя! Надеюсь, ты скоро почувствуешь себя такой же сильной, как ты того заслуживаешь!» — написала модель.

В апреле 2023 года Белла Хадид рассказала, что ее здоровье ухудшилось из-за болезни Лайма, которую у нее диагностировали в 2012 году. Супермодель объяснила, что обострение произошло после стоматологической операции. В связи с этим на ее лице появились высыпания. Тогда Хадид пояснила, что ее тошнит от самой себя и ей трудно работать.

В мае этого года манекенщица призналась в интервью Vogue, что многие рутинные задачи, с которыми большинство людей справляются без труда, для нее часто становятся испытанием. В том числе, например, принятие душа.