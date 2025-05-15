Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:09, 15 мая 2025Ценности

Белла Хадид пожаловалась на последствия тяжелой болезни

Модель Белла Хадид пожаловалась Vogue на последствия тяжелой болезни Лайма
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид рассказала о жизни с болезнью Лайма. Интервью с ней публикует Vogue.

28-летняя знаменитость пожаловалась на последствия тяжелой болезни, с которыми она сталкивается каждый день. По словам манекенщицы, многие рутинные задачи, с которыми большинство людей справляются без труда, для нее часто становятся испытанием. В том числе, например, принятие душа.

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

«Если у меня выходной и у меня получилось сходить в душ и приготовить себе завтрак — это достижение. Наше интервью сегодня было в три часа дня. Я испытывала мучительную боль до 11 утра — утро выдалось тяжелым. Можете ли вы сделать так, чтобы все это звучало немного красивее и менее драматично?» — отметила Хадид.

В апреле 2023 года года Белла Хадид рассказала, что ее здоровье ухудшилось из-за болезни Лайма, которую ей диагностировали в 2012 году. Модель объяснила, что обострение произошло после стоматологической операции. В связи с этим на ее лице появились высыпания. Тогда Хадид пояснила, что ее тошнит от самой себя и ей трудно работать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский передал Путину из Турции два слова

    Известный американский телеведущий примерил на себя образ Киркорова

    Депутат Рады уличил Зеленского в срыве переговоров с Россией в Турции

    Белла Хадид пожаловалась на последствия тяжелой болезни

    Троих россиян задержали за похищение знакомого ради денег

    ВВС США увеличат дальность истребителя F-47

    Инспектор ФНС получил три миллиона рублей от российского бизнесмена за покровительство

    Мединский рассказал о настрое российской делегации в Стамбуле

    В российском регионе задержали начальника отдела полиции по подозрению во взятке

    Женщина лишилась путешествия за 1,5 миллиона рублей из-за турагентства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости