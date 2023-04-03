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17:42, 3 апреля 2023Ценности

Белла Хадид возненавидела свою внешность из-за болезни

Модель Белла Хадид возненавидела свою внешность из-за обострения болезни Лайма

Фото: Lionel Guericolas / Globallookpress.com

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид возненавидела свою внешность из-за болезни Лайма, которую ей диагностировали в 2012 году. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

26-летняя знаменитость рассказала, что ее состояние ухудшилось после стоматологической операции. По словам Хадид, в корневом канале одного из зубов возникла инфекция, которая повлияла на обострение заболевания. «Боль распространилась по всему моему телу. Кажется, инфекция проникла во все мои лимфатические узлы», — пожаловалась она.

Также манекенщица показала фото, на котором она запечатлена с высыпаниями на лице. Девушка пояснила, что в последнее время не любит смотреться в зеркало и фотографироваться. «Меня тошнит от самой себя. Трудно сейчас заниматься работой, когда чувствуешь себя больной», — отметила звезда.

В марте Белла Хадид приняла участие в откровенной онлайн-фотосессии. Манекенщица позировала перед веб-камерой голой, прикрывая обнаженные части тела руками. Известно, что съемка проходила во время карантина, который вводили в США во время пандемии COVID-19.

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Мария Винар
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