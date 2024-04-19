В центре Ирана раздались три взрыва

Fars: в Исфахане в центре Ирана были слышны три взрыва, могла сработать ПВО

В Исфахане в центре Ирана были слышны три взрыва, могли сработать силы противовоздушной обороны (ПВО) на пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает агентство Fars.

«Возле военной базы на северо-востоке Исфахана прозвучало три взрыва. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, был небольшой беспилотник», — заявило иранское агентство.

Отмечается, что возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. Fars уточняет, что в нескольких зданиях района выбило окна.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. В свою очередь иранские журналисты, по данным агентства Reuters, заявили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан.