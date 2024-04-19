Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:03, 19 апреля 2024Мир

В центре Ирана раздались три взрыва

Fars: в Исфахане в центре Ирана были слышны три взрыва, могла сработать ПВО
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Global Look Press

В Исфахане в центре Ирана были слышны три взрыва, могли сработать силы противовоздушной обороны (ПВО) на пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает агентство Fars.

«Возле военной базы на северо-востоке Исфахана прозвучало три взрыва. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, был небольшой беспилотник», — заявило иранское агентство.

Отмечается, что возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. Fars уточняет, что в нескольких зданиях района выбило окна.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. В свою очередь иранские журналисты, по данным агентства Reuters, заявили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России подтвердило крушение самолета Ту22М3 в Ставропольском крае

      У подозреваемого в расправе над россиянином из-за парковки нашли миллионы рублей

      Мэр Харькова заявил о панике у жителей города

      Россиянин избивал детей сожительницы, запрещал им спать в кровати и был осужден

      В Польше подняли авиацию из-за якобы активности России

      Москву накрыл туман

      В Минобороны назвали предварительную причину аварии с Ту-22М3 на Ставрополье

      В центре Ирана раздались три взрыва

      Маск вспомнил об американских налогоплательщиках после удара Израиля по Ирану

      Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше