Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, взрывы гремят в Исфхане

Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника.

В свою очередь иранские журналисты, по данным агентства Reuters, заявили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал эти действия ответом на удар по своей дипломатической миссии.

1 апреля Израиль атаковал здание рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. Позже в сирийском Минобороны уточнили, что в результате атаки было разрушено иранское консульство.