Удар Израиля разрушил консульство Ирана в Сирии

Минобороны Сирии сообщило о разрушении консульства Ирана из-за удара Израиля

Министерство обороны Сирии сообщило о полном разрушении консульства Ирана в Дамаске из-за удара со стороны Израиля. Об этом информирует агентство SANA.

«Сегодня примерно в 00:17 Израиль со стороны оккупированных сирийских Голанских высот начал воздушную атаку, нацеленную на здание иранского консульства в Дамаске. Агрессия привела к разрушению всего здания, мученической гибели и ранениям всех, кто находился внутри», — сообщает издание со ссылкой на военных.

Сирийская противовоздушная оборона отреагировала на ракеты, сбив некоторые из них.

Службы извлекают тела пострадавших из-под завалов, а также оказывают помощь раненым в результате авиаудара.