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00:45, 19 апреля 2024Мир

В США заявили об обдумывании Израилем ответа на атаку Ирана

Директор ЦРУ Бернс: Израиль обдумывает возможный ответ на атаку Ирана
Уильям Бернс

Уильям Бернс. Фото: Chris Kleponis / Gloallookpress.com

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс рассказал, что в настоящее время Израиль тщательно обдумывает возможный ответ на атаку со стороны Ирана. Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, стремится добиться деэскалации в регионе, сообщает ТАСС.

«Израильское правительство обдумывает ответ на то, что произошло в субботу вечером. И вы знаете, это их выбор - дать такой ответ», — заявил глава разведывательного ведомства.

По его словам, президент США и другие американские политики надеются на то, что способ деэскалации конфликта между двумя странами будет найден.

Ранее командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по обеспечению безопасности ядерных объектов Ахмед Хакталяб заявил, что Иран может пересмотреть свою ядерную политику из-за угроз, исходящих со стороны Израиля.

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      Марина Совина
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