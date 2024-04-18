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18:12, 18 апреля 2024Мир

Иран пригрозил пересмотреть ядерную политику из-за угроз Израиля

Командующий КСИР: Иран может пересмотреть ядерную доктрину из-за угроз Израиля
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху . Фото: Jinipix / Globallookpress.com

Из-за угроз, исходящих со стороны Израиля, Иран может пересмотреть свою ядерную политику. Об этом заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по обеспечению безопасности ядерных объектов Ахмед Хакталяб, сообщает Reuters.

«Угрозы сионистского режима (Израиля — прим. "Ленты.ру") в отношении ядерных объектов Ирана позволяют пересмотреть нашу ядерную доктрину и отойти от наших прежних соображений», — отметил он.

Ранее командующий КСИР Хакталяб рассказал, что Иран готов противостоять любой угрозе со стороны Израиля. Если страна решится нанести удар первой, то Тегеран «начнет операцию, которая войдет в историю под названием "Искреннее обещание"», подчеркнул военный.

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      Лина Пивоварова
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