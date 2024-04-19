В США раскрыли цель удара Израиля по Ирану

NYT: целью удара Израиля по Ирану была авиабаза неподалеку от Исфахана

Целью удара Израиля по Ирану была авиабаза неподалеку от Исфахана в центре страны. Возможную цель израильских военных раскрыла американская газета The New York Times (NYT) cо ссылкой на иранских чиновников.

Иранские официальные лица заявили, что атака была осуществлена ​​небольшими дронами, возможно, запущенными из Ирана, его радиолокационные системы не обнаружили неопознанных самолетов, вторгшихся в иранское воздушное пространство.

Отмечается, что после сообщений об атаке веб-сайты отслеживания рейсов показали, что гражданские самолеты изменили свои маршруты из этого района, а несколько аэропортов были закрыты.

Ранее Исфахане раздались три взрыва, могли сработать силы противовоздушной обороны (ПВО) на пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Иранское агентство Fars отметило, что возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция.