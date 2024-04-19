Израиль предупреждал США о планах нанести ответный удар по Ирану

Bloomberg: Израиль предупредил США о планах ударить по Ирану

В четверг 18 апреля Израиль предупредил США о планах нанести ответный удар по Ирану в ближайшие 24-48 часов. Об этом Bloomberg заявили два американских чиновника.

Представители Совета национальной безопасности США и Пентагона отказались от комментариев.

Атака Израиля произошла в ответ на обстрел Ираном израильской территории с помощью беспилотников и ракет. Издание уточняет, что иранские СМИ преуменьшили значение нападения, говоря об общем спокойствии в атакованном Исфахане.

Кроме того, по сообщению государственного телевидения, Высший совет национальной безопасности страны решил не созывать экстренное заседание.

Отмечается, что Иран всю неделю готовился к ответным действиям Израиля. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян даже предостерег Тель-Авив от возмездия. «В случае, если израильский режим снова пойдет на авантюризм и предпримет действия против интересов Ирана, следующий ответ с нашей стороны будет немедленным и на максимальном уровне», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о трех взрывах в центре Исфахана в Иране. В городе могли сработать силы противовоздушной обороны (ПВО) на пролет беспилотников.