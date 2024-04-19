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08:00, 19 апреля 2024Мир

Маск вспомнил об американских налогоплательщиках после удара Израиля по Ирану

Илон Маск вспомнил о налогоплательщиках США после удара Израиля по Ирану
СюжетВзрывы в Иране
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X прокомментировал удар Израиля по Ирану и вспомнил о налогоплательщиках США.

Он ответил на пост одного из пользователей, который предположил, что атака могла быть направлена на 8-ю базу иранских Военно-Воздушных сил. Там, по словам автора записи, базируются истребители F-14 Tomcat, переданные Тегерану в 1970-е годы.

«Каким-то образом наши налоговые доллары взрывают наши же налоговые доллары», — сыронизировал Маск.

Утром 19 апреля телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. В свою очередь иранские журналисты, по данным агентства Reuters, заявили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан.

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      Марина Совина
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