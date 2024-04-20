Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:42, 20 апреля 2024Мир

В США спрогнозировали окончательный срыв переговоров Израиля и ХАМАС

WSJ: существуют высокие риски окончательного срыва переговоров Израиля и ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Представители сторон переговоров по урегулированию конфликта между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС указали на высокие риски их окончательного срыва. О подобной угрозе сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление переговорщиков.

Как уточняется, к настоящему времени переговоры между противоборствующими сторонами по поводу прекращения боевых действий в секторе Газа снова оказались в тупиковом положении. При этом в ближайшей перспективе они вряд ли будут возобновлены. «Растет недоверие между ХАМАС и переговорщиками», — заявил арабский переговорщик.

Одной из главных причин отсутствия прогресса является позиция ХАМАС, которая отличается крайне радикальным характером. На этом фоне посредники из Катара и Египта были вынуждены оказать давление на представителей палестинской группировки, однако эти попытки пока не увенчались каким-либо успехом.

О почти полной заморозке переговоров между Израилем и ХАМАС ранее также сообщал телеканал NBC. Согласно его сведениям, контакты между сторонами были практически полностью прекращены после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. На этом фоне перспективы возобновления переговоров резко снизились.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Нигер выгнал военных США из страны после появления там россиян

      В Запорожье заявили о повреждении объекта инфраструктуры

      В Госдуме заявили о планировании НАТО ударов по России

      Разработчик рассказал об эффективности «мангалов» на танках

      Туристка сорвалась с 40-метровой скалы во время прогулки с ребенком

      «Революция открыла двери потоку иностранных слов». Объяснены изменения в русском языке при советской власти

      В реках еще одного российского города резко повысился уровень воды из-за осадков

      У вице-президента Федерации бокса Ингушетии нашли оружие в машине

      В США спрогнозировали окончательный срыв переговоров Израиля и ХАМАС

      МВД захотело ускорить передачу полиции данных об электронных переводах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше