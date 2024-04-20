В США спрогнозировали окончательный срыв переговоров Израиля и ХАМАС

WSJ: существуют высокие риски окончательного срыва переговоров Израиля и ХАМАС

Представители сторон переговоров по урегулированию конфликта между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС указали на высокие риски их окончательного срыва. О подобной угрозе сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление переговорщиков.

Как уточняется, к настоящему времени переговоры между противоборствующими сторонами по поводу прекращения боевых действий в секторе Газа снова оказались в тупиковом положении. При этом в ближайшей перспективе они вряд ли будут возобновлены. «Растет недоверие между ХАМАС и переговорщиками», — заявил арабский переговорщик.

Одной из главных причин отсутствия прогресса является позиция ХАМАС, которая отличается крайне радикальным характером. На этом фоне посредники из Катара и Египта были вынуждены оказать давление на представителей палестинской группировки, однако эти попытки пока не увенчались каким-либо успехом.

О почти полной заморозке переговоров между Израилем и ХАМАС ранее также сообщал телеканал NBC. Согласно его сведениям, контакты между сторонами были практически полностью прекращены после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. На этом фоне перспективы возобновления переговоров резко снизились.

