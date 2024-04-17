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03:42, 17 апреля 2024Мир

Стало известно о заморозке переговоров между Израилем и ХАМАС

NBC: переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС почти заморожены
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Taylor Brandon / Unsplash

После удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске переговоры Тель-Авива с палестинским движением ХАМАС оказались «почти заморожены». Об этом стало известно телеканалу NBC. Арабский дипломат рассказал телеканалу, что теперь центральное место в политике Израиля начал занимать Тегеран.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определился с тем, как ответит на нападение со стороны Ирана, однако все еще выбирает время нанесения ответной атаки.

Варианты включают в себя нанесение ударов по иранским ядерным объектам и удары по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) или баллистическим ракетам. Помимо этого, Израиль рассматривает проведение кибератаки и введение санкций против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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      Маргарита Пименова
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