Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ХАМАС принять сделку по заложникам

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал палестинское движение ХАМАС принять условия сделки по возвращению заложников и прекратить огонь. Об этом он заявил перед протестующими в Тель-Авиве, которые выступают за освобождение заложников из сектора Газа, сообщает РИА Новости.

Госсекретарь подчеркнул, что возвращение мужчин, женщин и солдат, которые находятся в заложниках, — приоритетная задача для США. По его словам, у Вашингтона есть предложение для ХАМАС, от которого его лидеры не смогли бы отказаться.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в случае освобождения заложников армия Израиля все равно проведет операцию в городе Рафах. Без его контроля начатые военные действия против ХАМАС не достигнут своей цели, отметил он.