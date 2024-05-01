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12:30, 1 мая 2024Мир

Блинкен призвал ХАМАС принять сделку по заложникам

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ХАМАС принять сделку по заложникам
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал палестинское движение ХАМАС принять условия сделки по возвращению заложников и прекратить огонь. Об этом он заявил перед протестующими в Тель-Авиве, которые выступают за освобождение заложников из сектора Газа, сообщает РИА Новости.

Госсекретарь подчеркнул, что возвращение мужчин, женщин и солдат, которые находятся в заложниках, — приоритетная задача для США. По его словам, у Вашингтона есть предложение для ХАМАС, от которого его лидеры не смогли бы отказаться.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в случае освобождения заложников армия Израиля все равно проведет операцию в городе Рафах. Без его контроля начатые военные действия против ХАМАС не достигнут своей цели, отметил он.

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      Варвара Митина
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