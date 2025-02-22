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11:41, 22 февраля 2025Мир

ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников

ЦАХАЛ: Израильские военные получили от МККК двух освобожденных заложников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Израильские военные получили от сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) двух освобожденных в Газе заложников, они направляются на израильскую территорию. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Двое возвращающихся заложников сейчас в сопровождении сил специального назначения Армии обороны Израиля и сил Службы общей безопасности направляются на израильскую территорию», — говорится в сообщении.

По информации агентства Reuters, палестинское радикальное движение ХАМАС передало Красному Кресту Тала Шохама и Авера Мегисто. ЦАХАЛ не раскрывает имена освобожденных заложников.

Ранее сотрудники МККК передали Израилю предполагаемое тело заложницы Шири Бибас, похищенной боевиками ХАМАС в 2023 году. Позднее в Израиле опознали тело Бибас.

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