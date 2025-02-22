Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:17, 22 февраля 2025Мир

Красный Крест передал Израилю останки заложницы ХАМАС

МККК: Красный Крест передал Израилю предполагаемое тело Шири Бибас
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Международный комитет Красного Креста (МККК) передал Израилю предполагаемое тело заложницы Шири Бибас, похищенной боевиками палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

ХАМАС подтвердило, что останки принадлежит похищенной Шири Бибас. Они отправлены для опознания в центр судебной медицины в Тель-Авиве. Армия обороны Израиля ситуацию еще не комментировала.

Ранее сообщалось, что ХАМАС передало Красному Кресту останки четырех заложников. Семьи на тот момент еще не успели их опознать. Немногим позднее Израиль обвинил группировку в нарушении сделки при передаче останков заложников — утверждалось, что останков Шири Бибас среди них не было. Израильские военные назвали это грубейшим нарушение со стороны ХАМАС.

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня. ХАМАС обещало освободить 33 израильских заложника на первом этапе в рамках 42 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США в резолюции ООН не обвинили Россию в начале конфликта на Украине. О чем говорится в нейтральном документе с поправкой Москвы?

      Президент Восточного Тимора раскритиковал Обаму за подход к отношениям с Россией

      Красный Крест передал Израилю останки заложницы ХАМАС

      Шольц выступил с одним призывом по Украине после беседы с Зеленским

      В МИД назвали приоритетный вопрос в диалоге с США

      Вильфанд объяснил исчезновение снега в центре России

      Бездомные украли банковскую карту и выиграли полмиллиона евро

      В России назвали главный итог встречи России и США в Саудовской Аравии

      Мостовой назвал главное отличие игроков своего поколения от современных футболистов

      Стало известно количество ожидающих возвращения иностранных брендов россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше