ХАМАС передало Красному Кресту тела погибших заложников

Jerusalem Post: ХАМАС передало Красному Кресту тела четырех погибших заложников

Палестинская радикальная группировка исламистского толка ХАМАС передала Красному Кресту тела четырех погибших заложников. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

«По данным ХАМАС, убитыми заложниками, тела которых сейчас возвращаются, оказались четверо жителей кибуца Нир Оз», — передает издание, отмечая, что семьи еще не успели опознать переданные тела.

Ранее Елена Труфанова, мать гражданина Израиля и России Александра Труфанова, освобожденного из плена в секторе Газа, рассказала, что боевики ХАМАС прострелили ему обе ноги.