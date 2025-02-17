Мать отпущенного боевиками ХАМАС россиянина рассказала о его пытках

Мать отпущенного из Газы Труфанова сообщила, что похитители прострелили ему ноги

Гражданину Израиля и России Александру Труфанову, освобожденному из плена в секторе Газа, во время похищения во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года прострелили обе ноги. Об этом сообщила его мать Елена Труфанова, ее слова приводит портал Ynet.

Тот факт, что ее сын может стоять и ходить, она назвала явным чудом. «. С божьей помощью Саша вернулся целым и невредимым, и это большая радость и облегчение», — поделилась женщина.

Александр Труфанов и два израильтянина были освобождены в субботу, 15 февраля, после 500 дней плена в Газе. Заложников передали Красному кресту.

Ранее в Кремле выразили признательность руководству ХАМАС за освобождение россиянина.