Россиянина освободили после 500 дней плена в Газе

В Израиле подтвердили освобождение россиянина Труфанова из плена в Газе

Россиянин Александр Труфанов и два израильтянина были освобождены в субботу, 15 февраля, после 500 дней плена в Газе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает РИА Новости. Уточняется, что заложников передали Красному кресту.

Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены 7 октября 2023 года во время атаки ХАМАС, главе семьи, отцу Александра, выжить не удалось.

Женщин освободили в конце ноября того же года. О том, что самого Труфанова отпустят в рамках реализующейся сделки по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных, стало известно на этой неделе.

Заложников начали передавать Израилю еще в январе. 10 февраля в ХАМАС объявили о намерении отложить «освобождение заключенных», намеченное на 15 февраля, в связи с «нарушениями и несоблюдением со стороны противника условий соглашения». После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал возобновить боевые действия в секторе Газа, а президент США Дональд Трамп потребовал освободить всех заложников к полудню субботы.

Ранее стало известно, что общий объем средств, требуемый для послевоенного восстановления сектора Газа, превышает 53 миллиарда долларов. По данным ООН, сейчас на этой входящей в состав Палестинской национальной администрации территории разрушено более 60 процентов жилых домов, 65 процентов дорог и 88 процентов школ.