ХАМАС освободило трех заложников

Al Arabiya: Стали известны имена первых освобожденных ХАМАС заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало трех заложников. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что первые заложники, освобожденные после вступления в силу соглашения о прекращении огня, были переданы Международному комитету Красного Креста (МККК). По словам журналистов, израильская сторона пока не раскрыла личности освобожденных официально, но их имена стали известны общественным организациям.

Все три заложника — молодые женщины. Первой оказалась 23-летняя танцовщица Роми Гонен, которая была похищена с музыкального фестиваля Nova 7 октября 2023 года. Она несколько часов пряталась от боевиков, но была обнаружена и ранена в руку. Второй освобожденной заложницей назвали Дорон Штайнбрехер — 30-летнего ветеринара. Она была захвачена вооруженными людьми на юге Израиля и успела сообщить об этом родственникам по телефону.

Третьей освобожденной заложницей оказалась 28-летняя Эмили Дамари — израильтянка, выросшая в Лондоне. Она была похищена из своего дома в кибуце Кфар-Аза и ранена в руку при задержании.

В начале декабря избранный президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС «адской расплатой», если радикальное движение не освободит заложников в Газе до 20 января. Трамп заявил, что ответственные за захват заложников «очень сильно пострадают за свои действия».