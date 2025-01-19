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12:35, 19 января 2025Мир

Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу

Вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по московскому времени. В канцелярии премьер-министра Израиля отметили, что Тель-Авив согласился на это после получения списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января.

Ранее Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что без получения полного списка заложников от ХАМАС прекращение огня не начнется.

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало посредникам согласие на прекращение огня в секторе Газа 15 января. Также представители движения отметили, что согласны на обмен пленными.

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