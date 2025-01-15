ХАМАС согласилось на прекращение огня в Газе

ХАМАС передало посредникам согласие на прекращение огня в секторе Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало посредникам согласие на прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщает канал Al Jazeera со ссылкой на заявление.

«Делегация движения передала посредникам согласие движения на соглашение о прекращении огня и обмене пленными», — заявили телеканалу представители ХАМАС.

Ранее CBS со ссылкой на источники сообщил, что ХАМАС и Израиль могут принять проект сделки по прекращению огня уже во второй половине января, так как он «почти согласован».

Окончательный проект сделки по прекращению огня был передан Катаром Израилю и ХАМАС 13 января.