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15:31, 15 января 2025Мир

В США раскрыли сроки принятия сделки между ХАМАС и Израилем

CBS: ХАМАС и Израиль могут принять сделку по прекращению огня на этой неделе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль могут принять проект сделки по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа уже на этой неделе. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источников.

«Проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе уже почти согласован. Если все пойдет хорошо, то ожидается окончательное согласование между ХАМАС и Израилем уже на этой неделе», — передает телеканал слова арабских, американских и израильских чиновников.

Ранее в ХАМАС сообщили, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа находятся на финальной стадии и близятся к заключению соглашения. По словам руководства движения, благодаря консультациям в Катаре достигнут «определенный прогресс».

13 января Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект соглашения по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. По словам чиновника, в переговорах в Дохе был достигнут прорыв после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани.

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