Reuters: Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект соглашения по Газе

Катар передал Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС окончательный проект соглашения по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам чиновника, в переговорах в Дохе был достигнут прорыв после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани.

Ранее портал Axios со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Трамп захотел урегулировать конфликт между Израилем и ХАМАС до инаугурации, которая должна состояться 20 января. По данным издания, специальный представитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль из Катара на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В ходе переговоров он заявил, что республиканец хочет заключить сделку о завершении конфликта.