Трамп захотел урегулировать конфликт между Израилем и ХАМАС до инаугурации

Axios: Трамп захотел урегулировать конфликт между Израилем и ХАМАС до 20 января

Избранный президент США Дональд Трампа захотел урегулировать конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС до инаугурации, которая должна состояться 20 января. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на анонимные источники.

Специальный представитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль из Катара на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В ходе переговоров он заявил, что республиканец хочет заключить сделку о завершении конфликта. «Уиткофф сейчас играет решающую роль в переговорах, оказывая давление со стороны Трампа», — подчеркнул собеседник портала.

На встрече между конфликтующими сторонами наблюдалось сближение позиций. Однако, по словам источника, у Израиля и ХАМАС все еще сохраняются некоторые разногласия. «Есть шанс достичь соглашения, но это серьезная проблема. Руководители израильской переговорной группы не поехали бы в Катар, если бы не считали, что соглашение может быть достигнуто. Это будет сложно, но группа сделает все возможное, чтобы достичь соглашения», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил ХАМАС адской расплатой из-за заложников в Газе.